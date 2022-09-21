每當出國旅遊，總會上國外市集，瞧瞧當地的特色物產，感受人與人之間的互動。懷抱著同樣的心情，走逛台北都會區兩間深具特色的市集：有「五星級菜市場」之稱的士東市場，空間寬敞舒適，攤位富有設計感，就像間有人情味的百貨商場；而週末限定的希望廣場，則由農友上陣擺攤，帶來全台當令時鮮，牽起產地到餐桌的緣分。走逛都會市集，不僅滿載而歸，透過物產拉近城市人與土地的距離，內心會因為這份互動的情意，感到無比豐足。

士東市場

第一次造訪士東市場的人，通常都會發出「哇！」的讚嘆，忍不住拿起手機猛按快門。寬敞明亮的購物空間，攤位上整齊的各色蔬果、魚鮮肉品，聞不到腥臭味，再加上合宜的室內空調，即使是炎熱的夏天，逛傳統市場彷彿也成了一種享受。

在歷屆自治會與攤商們的用心經營下，空間舒適的士東市場，吸引許多國內外遊客前來。(圖/ 莊坤儒)

尚青ㄟ攏底家

「透抽剛釣起來的時候是透明的，所以越新鮮的皮膚越活，輕輕地碰觸表皮，會微微變色。」海鮮攤老闆親切地解說如何辨識新鮮海產，透抽表面的顏色因觸摸而閃動，才逛第一攤就立刻上了一課。眼前一尾尾排放整齊的透抽，是當天午夜釣到便直送漁港，一大清晨即上市的新鮮貨。

「老闆，我要八隻，可以幫我真空嗎？」熟門熟路的客人，買了海鮮，會請老闆真空分裝，這樣一來，不僅食材的味道不會互相沾染，能保持冰箱的乾淨，且一次僅需解凍一餐的分量，讓人省事許多。不只海鮮攤，士東市場裡的肉攤，同樣也添購了真空機，以期能提供更細緻的服務。

位處台北市精華地段的天母，鄰近美國學校與日僑學校，國內外旅客眾多，也帶來相應的消費力，因此士東市場的攤商們，無不盡全力準備等級、品質皆上選的商品。就連小番茄也有攤商依風味、口感區別，分裝在酒杯裡展示，讓民眾能依各自的喜好品嚐挑選，給人彷彿品酒般的體驗。

不同於戶外市場攤販的流動率高，士東市場的攤商都是與台北市政府簽約的固定經營者，抱著經營事業的態度，悉心打點攤位。像是進駐七年多的食禾惠蔬菜攤，當初設櫃時，創辦人就以自己旅居國外的經驗，不像一般菜攤直接以進貨紙箱當容器，而改用籐籃、竹簍等天然材質來盛裝。攤位上方的招牌則由花藝師設計，以綠、黃色為基底的立體造景，配上攤位顏色豐富的蔬菜，讓空間像個充滿生命力的有機體，營造有如外國市集的氛圍。

為了提供更多元的蔬菜來源，食禾惠不走果菜批發，而是走訪全台小農，專賣有機或無毒的蔬菜，「這是司馬庫斯的高麗菜、斗六鮮採的川耳、埔里的茴香頭，只要切細，拌上橄欖油和黑胡椒鹽就很美味……」店長李秀如一一細數架上蔬菜的來源，堅持產地直送。長期的合作交陪，食禾惠自許為農民與客人間的橋梁，喜歡跟民眾講解食材的得來不易，也累積了不少忠誠顧客，甚至還有人會遠從台南下訂單宅配呢！

創造潮流的時髦市場

看到民眾推著市場自治會提供的推車，悠閒地逐攤採買，瞬間以為自己身在超市。可是，當聽到攤商與客人話家常，看到民眾忘了帶手機，攤商二話不說就出借電話，說明了士東仍是間充滿人情味的傳統市場。

而肉攤的整齊乾淨，則顛覆人們對傳統市場的刻板印象。例如永進號豬肉攤設有低溫冷藏展示櫃，讓喜愛上市場買溫體肉的婆婆媽媽們，多了份安心。對肉攤經營很有想法的老闆陳沼銘，幾年前就換上設計簡約、帶有復古色調的招牌，寫著本地黑毛豬、高粱香腸、特製鹹豬肉等字樣，讓人一目了然。各部位的肉品在攤位上整齊擺放，檯面上沒有飛濺的血水，隨時維持環境的清潔。攤位後方以中英文標示的豬肉位置圖解、寫著「MIT」（台灣製）的LED燈看板，以及招牌投影燈等，種種的細節，令人感受到陳沼銘對門面維護的用心。

士東市場有外送平台合作駐點，攤位也幾乎都支援行動支付，再加上攤位充滿設計感的外觀，士東市場總是洋溢著年輕的朝氣。但其實士東市場早在1992年就已啟用，是台灣早期室內化的公有市場，當時就已是設備相當健全的建築。有硬體當基底，軟體設施則在一屆屆市場自治會的管理下，臻於完善。像是從第一屆自治會就很重視排水，訂下活體不進市場的規範，之後制定了攤位的範圍，得以維持公共空間的寬敞。而現任自治會長何慶豐則為士東打造可愛吉祥物，並鼓勵攤商申請市府的精進計畫，協助將攤位改頭換面。這些點滴的累積，才造就士東市場今日的面貌。

有了自治會凝聚共識，攤商們持續精進的態度，更讓士東市場與時俱進。例如創立自1953年的童家饅頭，是早期就駐點的商家之一，如今已傳承至第四代。順應現代人的需求，童家饅頭改良尺寸、口感，也開發卡通造型，或是以西點為概念，製作加了奇亞籽及蔓越莓、芒果、鳳梨等果乾製作的饅頭。明白士東市場有國際觀光的潛力，四代經營者童瑋登，還去進修外語，而童家饅頭的好滋味，的確也吸引了來自法國、美國的甜點主廚，還有一對日本女孩，三度來台旅遊都特地來逛士東市場，還帶著家族前來捧場。看著童瑋登手機裡與各國客人的合影，越發能感受士東市場作為國際觀光市場的魅力。

即使不下廚，在士東市場買杯精品咖啡，悠閒散步，或是上二樓美食街品嚐各式異國料理，吃吃珍食244製作的蔬食料理，感受老闆蔡素珍想讓更多人認識台灣豐饒物產的理念，走逛士東市場讓人體驗生活的美好。

士東市場的攤商以經營事業的心，打造時髦的現代化市場，例如傳承四代的童家饅頭，改裝門面、開發造型饅頭，不斷與時俱進。(圖/ 莊坤儒)

希望廣場農民市集

可遇不可求的驚喜

位於台北捷運善導寺站附近的希望廣場，是周末限定的農民市集。匯聚全台的農漁牧生產者，週六清晨，甚至是前一天的深夜，各地的農友就載著一批批新鮮的產品，準備讓都會區的民眾大飽口福。雖然表定營業時間是上午十點，熟門熟路的民眾，九點多就已帶著菜籃車上門尋寶。喜歡研究家庭料理、逛市場，且深諳台灣農漁業的親職作家番紅花，也不例外。

上希望廣場採買，番紅花習慣先走逛一圈，看看今天有哪些值得入手的好物。只見她像個食材獵人，在市集裡快速穿梭，目光精準，跟在後頭的我們，常常一轉身她已在另一攤和老闆聊了起來。一個上午逛下來眼界大開，「在欉紅」的無花果，不用擔心甜度不夠或「啞巴」；長年外銷日本的黑蜆，今年因為疫情影響出口，而有幸在希望廣場見到牠黑得發亮的本尊；草菇農自曬的草菇乾，用法和乾香菇相似，卻別有一番迷人香氣，就連經常在全台市集走跳的番紅花，也驚呼是第一次見到。

逛攤位時除了農友擺放顯眼的主打商品，番紅花更會特別留意農家擺放在一旁的「私人珍藏」，例如筍農攤位上一小甕的菜餔，被低調地擺在一旁，識貨的老饕一問，才知道是20幾年的老菜脯；又或是養蜂人家賣的雞蛋，是蜂農在自家空地放牧養雞，自家吃不完，才帶到市集上以實惠的價格和民眾分享。另一個蛋農，則是準備了自家炒製的黑鮪魚鬆，是因為前陣子黑鮪魚滯銷，才會出現的限定商品。

希望廣場每周會安排不同農友來擺攤，也會依照產季，每周都有不同的縣市周，因為久久才輪一次擺攤的機會，農友們都會拿出最自豪的產品在市集上分享，有的還會遞出名片，豪氣地表示，「不好吃歡迎打來罵我。」

番紅花笑說，「每次來希望廣場都會有可遇不可求的驚喜，我每一次來，都不知道會買到什麼，但一定不會買不到東西。」看到新奇的農產，番紅花定會買來嚐鮮，能為餐桌增加話題，也增添生活的樂趣。就算來回需要兩個小時車程，但希望廣場裡滿滿的當季農作，總讓她樂此不疲，一個月至少來逛個兩、三次。

產地到餐桌的美好連結

開幕於2001年的希望廣場，最早是因為921大地震重創了台灣中部的農業縣市，為了儘速恢復農民生計，農委會在台北都會區覓了塊地，讓農民展售產品，蘊含著為農民帶來希望的期待，取名為「希望廣場」，並逐漸演變成今日的樣貌。從最早八德路光華商場旁的四個帳篷，到現在位於林森北路與北平東路口，一處明亮通風的半戶外場域，今年秋季，希望廣場將迎來3.0的版本。農糧署運銷加工組專門委員徐惠瑩表示，希望廣場的新址更靠近華山藝文特區，設計上會以山巒為意象，並設置打卡點，期望能吸引更多年輕族群前來休憩。

不論是1.0到3.0，即使場域外觀有所革新，不變的是，農政單位想透過希望廣場來串起生產者與消費者的那份心意。徐惠瑩表示，希望廣場以台灣農業櫥窗為定位，除了作為展售場域外，更希望傳達「食當季、吃在地」的理念，鼓勵大家支持國產農產品。農民準備符合三章一Q的產品，意即「有機農產品標章、CAS台灣優良農產品標章、產銷履歷農產品標章，以及生產追溯QRcode」，希望廣場也不定期送交北農抽檢，讓民眾安心選購。而民眾則來現場與生產者互動，聊聊種植背後的付出與故事，讓大眾更認識土地，拉近了產地到餐桌的距離。

喜歡研究料理的番紅花，看到好食材就會想探究，甚至跑到產地進一步了解。像她前陣子到屏東，拜訪在希望廣場結識的椰子哥，才知道採椰是份高風險的工作，要小心雷擊、蜂螫、蛇咬，一不小心就可能從高處摔落。如此得來不易，農友們蘊含心意種植的作物就更值得珍惜。

直到今日，希望廣場仍為許多農民開拓了客源，尤其是剛入行的青農。像是花生農張建豪，不僅種花生也學做好吃不黏牙的花生糖，在希望廣場累積客群後，進而能添購初級加工設備，讓他的從農之路順利前行。又或是種植紫玉米的胡志宏，新手農夫苦無銷售管道，希望廣場給了展售的舞台，長期的積累後，如今他的產品已固定外銷香港。

除了農漁畜產品，希望廣場還有一間小巧的花店，歡迎民眾單枝選購。花店老闆笑說：來希望廣場買了菜，再帶三枝花，增加生活的質感。徐惠瑩笑說，自己每次到希望廣場一逛就是整天，慢慢逛、慢慢聊，累了就到美食區品嚐由農會家政班準備的美食小吃。看到喜歡的產品，要張名片，直接宅配訂購很方便，但她更鼓勵大家，產季時來希望廣場與農友面對面，就像來見老朋友一樣。這種人與人互動的溫度，讓希望廣場成了傳遞幸福感的溫暖場域。

經常到希望廣場尋寶的番紅花，買菜之餘，也很喜歡逛這裡的花店，為生活增添樂趣。(圖/ 莊坤儒)

(圖/ 莊坤儒)

本文作者：陳群芳

(本文摘自《台灣光華2022.9》)