花蓮吉安鄉公所9月1日至11月15日止推出「消費滿額集點數換100元購物券」活動，盼能藉此帶動傳統市場買氣，助攤商賺回疫情期間的損失。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

疫情影響，民眾較少到傳統市場採買，避免群聚，花蓮吉安鄉公所把握人潮較緩和期間，陸續完成翻新、改善轄內3處公有傳統市場購買空間及安全設施等工程，接著也在近日疫情緩和之際，推出「消費滿額集點數換100元購物券」活動，預估能創造百萬商機，9月1日開跑，盼帶動傳統市場買氣，助攤商賺回疫情期間的損失。

吉安鄉公所近2年在疫情期間，盤點、檢討轄內慶豐、仁里及北昌公有傳統市場建築設施，並向中央爭取1千多萬元經費，循序漸進完成耐震補強及環境安全改善工程，營造明亮潔淨、舒適衛生且友善安全的採買環境。

由於傳統市場近年受疫情衝擊，人潮買氣大減，令攤商苦不堪言，因此吉安鄉公所將把握疫情趨緩期間，推出「消費集點換券購go」活動，民眾9月1日至11月15日期間於慶豐、仁里及北昌公有傳統市場消費滿100元，即兌換1點點數，單筆消費最多兌換5點，集滿5點即可換取2張50元的消費購物券，以小面額形式方便民眾採購。

吉安鄉公所表示，此次活動仁里、慶豐及北昌等3處公有市場共有約120個攤位參與，消費者可共同集點兌換購物券，不限於同個市場採買，且使用購物券消費還能再併計入集點，買愈多省愈多，不過活動期間只會發放3600張面額50元的消費購物券，若提前用罄，活動也會提前結束。

吉安鄉公所期望透過平價折扣方式，吸引人潮回流傳統市場，刺激消費者購買意願，另，鄉公所也預估此次消費滿額集點換券活動可創造近百萬元商機，盼能有效助攤商提升營銷獲利，減少因疫情造成的損失。