基隆市政府24日在基隆信義市場舉辦「潮手信市集」活動，邀請多位明星獻場，並與信義市場配合舉辦優惠促銷活動，現場在基隆出身的唱將許志豪帶動下，吸引不少民眾參與，現場氣氛熱烈。

基隆市產業發展處處長黃健峰表示，活動現場來了很多在地優秀的伴手禮商家，特別結合市場群星會活動的壓軸場次，來到人潮最多的信義市場。黃健峰指出，基隆民眾都知道信義市場內的商品非常多樣且新鮮，價格也是最實在的，每天一大早都會看到許多鄉親來到市場採購，可見信義市場已經成為在地鄉親生活很重要的一部分。

黃健峰說，基隆在地的伴手禮更是出了名的優質，觀光客每每來到基隆都必定會購買，這次的市集活動特別跟市場群星會結合，讓整個菜市場變得非常熱鬧，現場也聚集眾多民眾，大家一起聽歌、歡聚、逛市集、搶優惠，在這裡也歡迎各位貴賓及鄉親的蒞臨，共同來支持我們在地最棒的傳統市場還有伴手禮產業。

除了炒熱現場的歌手獻唱外，今日的活動也舉辦10元買夠GO活動，民眾可以用最便宜的10元銅板價，買到市場優質的限量商品，絕對是物超所值。此外，現場的伴手禮商家也特別回饋鄉里，同步舉辦限量優惠活動，鄉親們也可以同樣用10元的銅板價錢，買到價值超過一百元的優質伴手禮，歡迎大家一起來搶購。

黃健峰認為，基隆的伴手禮產業，除了種類多樣、品質優異，更富含獨特的在地文化，而傳統市場一直以來也都有著不可被取代的人情味，期待透過兩者結合的宣傳活動，讓更多基隆在地特色伴手禮，以及傳統市場能夠更被看見，展現在地多采多姿的產業生命力。