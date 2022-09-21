安控廠昇銳(3128)自結8月稅後盈餘為700萬元，累計前8月每股盈餘為1.13元，昇銳表示，今年第3季及第4季可望維持上半年水準，法人預估，昇銳今年合併營收可望逾10億元，每股盈餘可望挑戰2007年以來新高。

昇銳近幾年將安控產品朝AI人工智慧發展，監控門禁系統整合人臉辨識、車牌辨識、門禁管理等各項功能，獲得不少政府標案，公司亦自2012年開始佈局車用市場，並於2014年將車用安全部門分割成立「車威視科技」，車用影像產品已打進美、澳、日、歐等Tier 1及Tier 2車用電子廠外，亦轉進車隊軟體佈局。

隨著產品轉型效益顯現，昇銳今年業績展現強勁成長力道，近期股價也連番大漲，應主管機關要求公告獲利自結數。

昇銳自結8月稅前盈餘為1000萬元，稅後盈餘為700萬元，單月每股盈餘為0.17元，累計7月及8月稅前盈餘為1700萬元，稅後盈餘為1200萬元，每股盈餘為0.85元；累計前8月稅後盈餘為4676萬元，每股盈餘為1.13元。

展望下半年，昇銳表示，今年第3季及第4季營運可望維持上半年水準，今年整體營運展望不變，法人預估，昇銳今年合併營收可望突破10億元，每股盈餘可望挑戰2007年以來新高。