台南捷運第一期藍線綜合規畫完成，市府交通局昨天已將規畫報告提送交通部審議。市長黃偉哲表示，第一期藍線除扮演連結藍線延伸線、紅線與綠線的重要角色外，也串聯永康區、東區及仁德區等重要交通節點及藝文中心、購物商場，未來沿線將打造成健康、樂活、藝文、休閒及便捷的生活廊帶。

交通局長王銘德表示，第一期藍線路線規畫，從台鐵大橋站沿永康區中華路、東區中華東路至文化中心，並由中華東路與東門路口往東至仁德區中山路仁德轉運站，全長約8.39公里，並計設置11座高架車站及1座維修機廠，還針對都市發展脈絡、道路交通以及對景觀環境衝擊較小等特性，採高架單軌系統，初期規畫採仁德線與文化中心線等2種運行模式，未來還會配合優先路網建構完成後，依實際運輸需求調整營運計畫。

王銘德還說，未來第一期藍線除可透過平實轉運站與綠線轉乘前往府城生活圈，仁德線更將連結藍線延伸線與深綠線前往沙崙綠能科學城、台南科學園區，強化府城、南科及沙崙的交通鏈結並促進周邊產業發展。

另外，文化中心線則銜接紅線與高雄捷運，形成半導體科技產業廊帶，進而帶動地方發展，交通局將向交通部爭取核定綜合規畫與經費補助，並啟動土建與機電系統基本設計作業，預計獲中央核定後8年完工通車。

王銘德指出，第一期藍線綜合規畫及藍線延伸線可行性研究，均已提送中央審議；紅線可行性研究預計2023年初可提報中央審議；綠線也配合中央審查意見進行可行性研究修正。另外，為加速捷運規畫進程，還同步啟動藍線延伸線綜合規畫與深綠線可行性研究。