蔡英文總統今天前往花東，聽取國軍支援地震救災情況。蔡英文肯定國軍在強震後即派遣兵力和各項機具，與地方政府密切合作，全力執行救災工作，展現出國軍「戰時能作戰、平時能救災」的效能，並下令持續確保動員能量，及注意自身安全，要求這兩件事國軍務必貫徹執行。

蔡英文總統今天上午由國安會祕書長顧立雄、國防部長邱國正、國安會副秘書長陳文政、陸軍司令徐衍璞、副參謀總長執行官鄭榮豐、第二作戰區指揮官陳建義等人陪同，前往花東防衛指揮部南美崙營區，聽取國軍支援0918震災救災執行簡報。

蔡英文表示，上周末，臺東縣的關山及池上分別發生了強震，加上大大小小的餘震，臺灣各地陸續傳出災情，特別是花東地區災情較多。在地震發生後，國防部和第二作戰區除了完成應變中心一級開設，並且派遣兵力和各項機具，在花蓮玉里開設前進指揮所。

她說，這當中，國軍單位和地方政府密切合作，全力執行救災工作，展現出國軍「戰時能作戰、平時能救災」的效能。她感謝支援防救災的國軍，共同守護民眾的生命財產安全，讓民眾可以安心。

蔡英文強調，接下來，有兩件事情，她要請國軍務必貫徹執行：第一，防救災工作視同作戰，請國軍和災防指揮系統保持高度聯繫，持續確保動員能量，隨時投入防救災工作。

第二，雖然近期餘震比較趨緩，但我們絕對不能掉以輕心。她請所有投入防救災工作的同仁，一定要提高警覺，注意自身安全。最後，她再次感謝大家的努力和付出，「各位辛苦了」。隨後，蔡英文也頒發加菜金，慰勉國軍的辛勞付出。