今年國慶日的主視覺，再度未見國旗或與國旗相關的色彩，慶籌會祕書長陳宗彥今天表示，每年國慶大典現場都圍繞著國旗，從來沒少過；而在總統府前的國旗也是一年比一年還大，大到必須以非常堅韌的紡織布料才能掛上去，整個過程有非常多要努力的地方。他說，每一年都是如此，請各界嘗試學習美學的設計，多注意整體上的處理。

國慶籌備委員會日前揭曉今年國慶主視覺，是以綠色、藍色為主體的雙十光芒呈現。由於未見青天白日滿地紅的色彩或國旗標誌，國民黨主席朱立倫一度批評不該讓國旗顏色消失。

慶籌會祕書長陳宗彥今公布國慶大會禮賓紀念品時，被問到今年的國慶是否有「去國旗化」狀況，他說，這個問題不是今年才被特別提起，但大家可以看到今年主視覺的設計主軸有與視覺系統做結合，過去每一年也都是如此，希望大家嘗試學習美學的設計，多注意整體上的處理。

陳宗彥進一步指出，總統府前的國慶典禮每一年也都圍繞著國旗，不僅沒有少過，一年還比一年大，使得採用的布料必須非常堅韌，不單單只是一面國旗掛上去而已，整個過程有非常多需要努力的地方。

有關今年國慶大會的禮賓紀念品，陳宗彥表示，紀念品成本約600元，除了必備的貴賓帽及徽章外，特別推出了限量台灣製保溫杯及國慶限定口罩，提供給每位受邀參加的貴賓。

此外，今年國慶也開放1千個名額讓一般參與，陳宗彥說，總共有「1千多人」報名登記，最後抽出「1千人」，報名情況非常踴躍。