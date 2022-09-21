大台中計程車業挺蔡其昌後援會21日成立，民進黨台中市長參選人蔡其昌在運將們簇擁下上台。（馮惠宜攝）

民進黨台中市長參選人蔡其昌承諾當選後搭乘計程車的使用額度將再提高、全面補助計程車裝設多元支付設備，讓多元支付的普及率達到全台第一。（馮惠宜攝）

近500位計程車司機21日上午齊集烏日日出停車場，共同參與大台中計程車業挺蔡其昌後援會成立大會，立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌在運將們簇擁下上台，他承諾當選後搭乘計程車的使用額度將再提高、全面補助計程車裝設多元支付設備，讓多元支付的普及率達到全台第一。

蔡其昌一上台感謝三位計程車後援會總會長號召所有運將大哥、大姐來到現場相挺，他也說，當市長最重要的任務就是要讓市民朋友好生活，不論是百工百業也好、計程車業也好，讓大家收入增加、減輕負擔。

現場蔡其昌也提出計程車相關政見，宣布未來當選後敬老愛心卡搭乘計程車的使用額度將再提高、市府補助計程車裝設多元支付設備、多元支付的普及率達到全台第一，讓消費者提高乘車意願，就會提高計程車的收入，協助調整科技執法設施，讓計程車上下車更順暢。

大台中計程車業挺蔡其昌後援會成立大會現場約有500位計程車運將開著計程車前來，青年後援會會長陳柏惟、台中市議員參選人曾威也現身參加，運將們也將貼上「行動派貼紙」力挺蔡其昌。