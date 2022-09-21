近500位計程車司機21日上午齊集烏日日出停車場，共同參與大台中計程車業挺蔡其昌後援會成立大會，立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌在運將們簇擁下上台，他承諾當選後搭乘計程車的使用額度將再提高、全面補助計程車裝設多元支付設備，讓多元支付的普及率達到全台第一。
蔡其昌一上台感謝三位計程車後援會總會長號召所有運將大哥、大姐來到現場相挺，他也說，當市長最重要的任務就是要讓市民朋友好生活，不論是百工百業也好、計程車業也好，讓大家收入增加、減輕負擔。
現場蔡其昌也提出計程車相關政見，宣布未來當選後敬老愛心卡搭乘計程車的使用額度將再提高、市府補助計程車裝設多元支付設備、多元支付的普及率達到全台第一，讓消費者提高乘車意願，就會提高計程車的收入，協助調整科技執法設施，讓計程車上下車更順暢。
大台中計程車業挺蔡其昌後援會成立大會現場約有500位計程車運將開著計程車前來，青年後援會會長陳柏惟、台中市議員參選人曾威也現身參加，運將們也將貼上「行動派貼紙」力挺蔡其昌。
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