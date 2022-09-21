磷酸系鋰電材料與智財供應商立凱-KY(5227)周三宣布，與澳洲北領地(Northern Territory)政府，以及澳洲企業AVENIRA LTD正式簽署合作備忘錄(MOU)，由立凱-KY在澳洲北領地授權、建設並運營第一家LFP鋰電池正極材料廠，被授權公司完工後，目標在未來十年內每年產能提升至20萬噸以上。

此份備忘錄指出，澳洲北領地政府、立凱-KY以及AVENIRA LTD將共同合作，在2023年初達成最終投資決議。該工廠將生產磷酸鐵鋰(LFP)電池正極材料。

北領地政府同時也將與立凱-KY、AVENIRA LTD及其供應鏈夥伴積極合作，在達爾文市為此試驗工廠尋找合適地點，此試驗工廠一旦投入營運，每年LFP產能將達1萬噸。根據此備忘錄，將進一步支持持續發展，目標未來十年內年產能將提升至20萬噸。

LFP是製造電動汽車及儲能電池的關鍵材料，決定電池的容量、安全性以及耐久性。

澳洲北領地州長菲爾斯(Natasha Fyles)表示，周三的簽約對澳洲北領地來說是一個重大的經濟發展指標。因應可再生能源、儲能電池和高科技產品不斷增長的需求，在這個過渡時期，全球都在尋求與建立多樣化、可靠與穩定的供應鏈。

此計劃案將把澳洲北領地定位為澳洲下一個先進製造基地，開發新的技術以及工作機會，支持在2030年實現40億美元的目標。此計劃案有創造1000個就業機會的實力，從達爾文到巴克利地區(BARKLY)，澳洲北領地人民都將因新建工廠而受惠，本計畫所需的原材料將全數採購來自於澳洲北領地巴克利地區Wonarah(沃納拉)磷酸鹽項目。

澳洲再生能源署(Australian Renewable Energy Agency，ARENA)部長伊博(Selena Uibo)表示，未來就是可再生能源，這就是為何我們繼續支持和投資鋰電池材料廠。我們確保澳洲北領地擁有清潔和高效的能源，以幫助我們實現可再生能源和淨零排放的目標，此項目將創造更多本地就業機會，強化澳洲北領地成為可再生能源投資目的地的名聲。

AVENIRA LTD執行總裁克拉克(Brett Clark)表示，非常榮幸能與立凱-KY及澳洲北領地政府達成這份備忘錄，共同致力打造LFP正極材料廠。AVENIRA LTD將向立凱-KY學習LFP的製造技術，也替優化Wonarah磷酸鹽的生產項目打開了一道大門。非常感謝澳洲北領地政府參與此備忘錄，期待他們的協助與指導。

立凱-KY澳洲子公司總經理Brandon Chang表示，此舉對全球鋰電池產業鏈產生非常重大的影響，這次合作可強化澳洲鋰電池產業，並持續往綠色高科技領域發展。

AVENIRA LTD：Avenira Limited(ASX:AEV)總部位在澳洲伯斯(PERTH)，為一家勘探公司，專注於澳洲西部的黃金資產和北領地的磷酸鹽資產，擁有技術權利。