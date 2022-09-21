天下雜誌20日公布縣市首長滿意度調查，民進黨新北市長參選人林佳龍批新北市長侯友宜對市政無心也無力，讓新北市政評比不進反退。對此，侯友宜表示，這幾天有多份民調出現，民調高低是很正常的事，民調高時不斷提醒自己，好還要做到更好，民調低則應該更加努力，好好做到更好，繼續努力加油。

對於監委近期約詢恩恩案錄音檔的2個公務人員，是否有來函市府，何時約談副市長劉和然，侯友宜則說，配合監察院調查。