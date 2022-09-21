頭份市僑善國小學生利用平板電腦來識別植物種類。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌21日至僑善國小關心學童們使用平板電腦的情況，學童向徐耀昌示範解說使用。（謝明俊攝）

苗栗縣政府採購大量平板電腦發放至各校使用，並有集中充電器同時可供30部平板電腦同時充電。（謝明俊攝）

國內疫情持續近2年，並曾爆發校園感染導致實體上課停課，改以線上教學，學生使用平板電腦的需求大增，苗栗縣政府大量採購平板電腦提供全縣中小學生使用，尤其是偏鄉國小已達每位學生人手一台，並且提供網路卡讓弱勢學生回家有免費網路可用，苗栗縣長徐耀昌21日前往頭份僑善國小視察學生使用平板電腦情況，溫馨提醒學生們注意使用時間不要過量，以維護良好視力。

縣府教育處表示，疫情自去年爆發以來，全縣高中以下學校都面臨過師生染疫停止上課，改以線上教學代替，但由於當時平板電腦數量不足，無法提供有需要的學生在家上課使用，加上部分住在偏鄉地區的弱勢學生，家中無力安裝網路使用，也無法落實在家線上教學。

面對這個情況，縣府教育處經向教育部申請資訊教學設備採購經費，從原本採購供多人使用的電腦、投影等設備，今年起改採購著重個人使用的平板電腦，提供學生借用攜回住家使用，數量大幅增加下，目前偏鄉小學已近每名學生人手1台，都會區中大型學校則以6人1台為標準來發放給各校，提供有需要的學生借用。

教育處說，為了彌補弱勢家庭學生回到家無網路可用的情況，教育處並增購網路卡，提供給弱勢學生回家後直接插上平板電腦，就有免費網路可用，以解決沒有網路的困境。

頭份市僑善國小為了讓學生充分利用平板電腦，特別安排學生平板電腦使用教學課程，透過識別植物種類的戶外課程，以平板電腦的攝像頭直接拍攝掃瞄要識別的樹木葉子，就可迅速辨識出樹種。

苗栗縣長徐耀昌21日前往僑善國小視察關心學生們使用平板電腦的情況，學生當場向縣長解說示範使用平板電腦來識別樹種，徐耀昌溫馨提醒學生們使用平板是一個趨勢，但也要控制好使用時間，以免過度使用損及視力。