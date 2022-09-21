爭取連任的台中市長盧秀燕(右二)及市議員黃健豪(右)、張廖乃綸(右三)與台中在地高中生面對面，表達力挺18歲公民權。(盧秀燕總部提供／林欣儀台中傳真)

台中在地高中生表達對18歲公民權的看法，邀請盧秀燕表態並陪同宣傳。(盧秀燕總部提供／林欣儀台中傳真)

台中在地高中生表達對18歲公民權的看法，邀請盧秀燕表態並陪同宣傳。(盧秀燕總部提供／林欣儀台中傳真)

「18歲公民投票權」公投案將於11月26日舉辦，展現力挺此案、全力推動的決心，爭取連任的台中市長盧秀燕日前與台灣民主青年協會會長、台中在地高中生面對面會談，她強調，自己從2014、2016年都提案修憲，絕對贊成18歲公民權，也將協助號召民眾投下同意票。

盧秀燕與國民黨議員張廖乃綸、黃健豪一同面對在地青年，她秀出過去擔任立委時的提案資料，她表示，在擔任第7屆立委時就開始倡議18歲公民權，第8、9屆任期內也提出修憲案；年滿18歲的青年要服兵役，若上戰場還要扣板機、保家衛國，國家卻未給予18歲青年投票權，權力與義務不對等，一定會協助推動此議題修憲。

今年剛滿18歲、就讀明道中學的尤偉哲說，台灣刑法、民法規範的成年都是年滿18歲，憲法公民權修正相當合理，立法院藍、綠陣營都對「18歲公民權」投下同意票，讓年輕人看到國民黨積極支持年輕人。今年16歲的中港高中學生王乙帆則說，很多亞洲國家都已通過18歲公民權，台灣卻沒有，感覺很衝擊。

台灣青年民主協會理事長張育萌指出，他從高中就開始推動18歲公民權，到現在已大學畢業、在攻讀碩士，仍持續追求世代正義，邀請盧秀燕與議員公開表態、陪同掃街，力挺18歲公民權公投過關。

身為母親的張廖乃綸說，資訊發達，現在孩子們接收資訊與判斷的能力相較過去不可同日而語，正是適合修憲的時刻，將陪同青年學子一起努力。黃健豪則分享他學生時期推動公共事務的經驗，他說，民主社會要靠眾人的力量改變，認同18歲應擁有公民權，也願意擔任台中推動憲法複決過關的動力。