新北市府推動友善共餐餐廳政策，鼓勵長者出外用餐，不過新北市議員鄭宇恩近日發現，在社會局官網有關友善共餐餐廳的店家名單網頁，如今僅留下「網頁發生錯誤」的資訊，她呼籲市府應盡速落實對長者承諾的銀髮友善餐廳資源；對此社會局表示，受疫情影響，導致加入銀髮友善餐廳的名單出現變動，疫情趨緩後會結合店家大力推動，未來檢討後不排除再公布名單，新北市長侯友宜也承諾會持續推動。

鄭宇恩表示，4年前侯友宜競選新北市長時，曾提出友善共餐聚點政見，希望鼓勵長者相約到餐廳共餐，但如今實際上點開社會局官網，「友善共餐據點」的頁面僅留下「網頁發生錯誤」，4年時間不僅不見有任何一家餐廳加入樂活友善共餐餐廳，就連2014年以前就加入的231家資訊都看不見。

鄭宇恩指出，當時主要是要升級既有老人共餐政策，規劃推出銀髮友善餐廳折扣，讓長輩有更多走出戶外的機會，鼓勵店家響應配合，提供價格友善、食材友善、健康友善、環境友善及服務友善的共餐店家；但近年受到疫情影響，據點式的老人共餐更受影響，更應該要藉由落實銀髮友善餐廳，讓長者仍然能夠吃得美味、健康。

社會局表示，新北市推動老人共餐主要精神在於闡揚互助、關懷、相互支持之人情味，由民間單位、里辦、人民團體等自發響應，目前新北市的銀髮族共餐運動已擴及全市29區，截至2022年8月底止，新北市老人友善共餐點共有1119處，其包含社區發展協會、里辦公處、樂齡學習中心、宗教組織、人民團體、區公所等團體及處所。

社會局指出，另外為使社區長輩能走出家門，參與社區活動，2014年6月啟動231間友善商家，近年來因疫情影響，部分商家有禁止內用情形或歇業，至今仍有263間友善商家一同響應本市政策，透過各種優惠措施，吸引長輩們呼朋引伴至友善商家用餐。

社會局強調，受疫情影響，加入銀髮友善餐廳的店家名單出現變動，待疫情趨緩後，將結合各地商家一同大力推動，未來檢討後不排除再公布名單。