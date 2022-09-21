為配合鐵路地下化工程新建中原車站，桃園市政府辦理總重劃面積10.98公頃的「中壢中原營區區段徵收工程」，該營區19棟庫房也將改造成為文創空間。因區域內有大量植栽，為配合工程進行市府新建工程處將移植215棵樹木，因採「全樹型移植工法」，將於9月24日封閉中壢區普忠路南、北雙向內側各1車道，呼籲用路人多加留意。

中原營區區段徵收範圍以普忠路、西以乙種工業區為界、南以台鐵鐵路及北以省道中華路二段為界，此工程在2021年7月動工，包含新闢道路總長約838公尺、設置2座滯洪池、新增公園、妥善人行步道、大牛欄支渠護岸更新及改道、汙水管線及管線地下化、自來水管線及共同管道工程、照明路燈與景觀植栽整合工程等。

新工處說，中原營區內有許多大型樹種樟樹及榕樹，為保留這些珍貴老樹，現階段進行景觀植栽整合及樹木移植工程，運用新世代創新移植技術，以存活率最高的預培盆與全樹型移植工法，可保有樹木原本的覆蓋率和景觀功能，工程經費約3800萬元，共移植樹木215株。

為配合移植工程，9月24日上午6時起封閉中壢區普忠路南、北雙向內側各1車道，長約150公尺，施工期間分別利用南向外側車道及北向外側車道採單線雙向通行機動管制。管制期間行車速限調降為25公里，請用路人小心駕駛並配合交管人員導引，預計於在當天下午6點前恢復原車道通行，用路人可提前改道至普義路、永福路，造成不便敬請見諒。