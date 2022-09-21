台南員警凃明誠及曹瑞傑日前追捕嫌犯時遭攻擊殉職，銓敘部今天下午召開審查小組會議，認定兩人不顧生死奮勇執行任務，以致死亡，確定以最高等級之因公撫卹辦理。

台南市政府警察局第二分局故巡官凃明誠及曹瑞傑之遺族，日前申請「執行逮捕罪犯艱困任務時，仍然不顧生死奮勇執行任務，以致死亡」之因公撫卹，銓敘部召開因公審查小組會議，確定以最高等級之因公撫卹辦理。

銓敘部表示：殉職巡官凃明誠及曹瑞傑於本(111)年8月22日上午追緝失竊重型機車，遭遇犯嫌攜有刀械頑強抵抗，以當時之情境，確對其生命安全構成極大威脅，縱已身中多刀，仍與犯嫌纏鬥，奮勇逮捕案犯，終均因傷重不治犧牲個人性命。

經銓敘部因公審查小組審閱相關事證後，與會委員一致認定殉職巡官凃明誠及曹瑞傑的死亡原因，符合法定最高等級之撫卹標準。銓敘部將依照審查小組的決議，儘速審定兩案，並對於殉職巡官凃明誠及曹瑞傑英勇殉職表達感佩與最高敬意。