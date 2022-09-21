台中大里區和平街日前發生一年輕女子深夜被猥瑣股溝男子尾隨要求加IG事件，男子被拒後又躲在機車旁裝忙。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中大里區和平街近半個月發生兩起落單女子深夜時陌生男子尾隨要求加LINE或加IG事件，讓鄰里人心惶惶，更有住戶注意到該名男子穿垮褲露出股溝，似乎是沒有穿內褲的變態。議員參選張芬郁呼籲警方加強巡邏，如有其他被害者也不要姑息站出來一起守護鄰里安全。

居住在和平街的蔡太太其姪女18日晚上到家中訪問，約在晚間9：30時準備回家，當她走到自小客駕駛座時，突然出現一陌生男子趨前要求加IG，由於舉止怪異，加上靠得相當近，在屋內的蔡太太看到趕忙出來制止，大聲呼喊「我們不認識你，你要做什麼？」男子才悻悻然走到前面幾戶並蹲在機車旁裝忙。

由於么喝聲引起鄰居注意，鄰居出門一問竟說，會不會是兩個禮拜前尾隨另名女子的變態男，據悉兩周前也是深夜九點多、十點，住在該區的一名年輕女子也碰到一名陌生男子要求加line，女子嚇到奔跑回家，該男子還一路尾隨直到看到該女子進了家門才離開。

蔡太太也說，這名男子約30多歲，身高超過170、壯壯的，當時他們都注意到猥瑣男躲到機車旁裝忙，仔細一看，穿的牛仔褲相當寬鬆還露出股溝，看似沒穿內褲。

蔡太太先是向當地里長、議員投訴，卻被以「先去報警」為由拒絕，她轉而向市議員參選人張芬郁請求協助，張芬郁也呼籲警方加強巡邏，最好可以透過路口監視器找到這名猥瑣男，了解其動機，不要姑息這種隨機加IG和line的怪異行為。