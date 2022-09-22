鳳小岳身穿Tommy Hilfiger與Richard Quinn的聯名膠囊系列，演繹「花花公子」，THxRQ 皮革拼接棒球外套，3萬2800元、刺繡標誌針織衫1萬9800元、刺繡標誌長袖襯衫1萬5800元、花卉刺繡寬管褲1萬5800元、TOMMY HILFIGER切爾西皮革短靴7680元。（吳松翰攝）

艾怡良出席Tommy Hilfiger快閃店活動，著TH 標誌印花毛絨大衣2萬4800元、條紋印花短洋裝1萬5800元、標誌印花托特包，7380元。（吳松翰攝）

雖然近日豔陽高照，但昨(22)日藝人艾怡良、鳳小岳、郭雪芙出席Tommy Hilfiger快閃店活動時，仍敬業地穿上最新冬裝，其中艾怡良以新推出的TH Monogram系列藍色印花洋裝搭配海軍藍毛絨大衣現身，她大讚大衣剪裁「他的線條讓我的身形顯得很嬌小，即使穿大衣也不會有太膨脹的感覺。」而平時多穿素色服裝亮相的鳳小岳，難得以飾有雛菊圖案學院風外套搭配同樣是有花卉圖騰的寬褲，以「花花公子」之姿搶先逛Tommy Hilfiger快閃店，透露「總覺得女孩子的衣服還是比較有意思」，尤其喜歡女裝的摺飾褲等復古單品，並表示即將出版的專輯可能可以嘗試這種造型。

Tommy Hilfiger 即日起至10月4日在香堤廣場開設快閃店。（Tommy Hilfiger 提供）

Tommy Hilfiger即日起至10月4日在台北信義區香堤廣場開設快閃店，除展示藝術家Fergus Purcell參與設計的全新品牌標誌-TH Monogram系列，以及英倫鬼才設計師Richard Quinn的限量膠囊系列外，也在店中推出符合品牌特色的拍貼機、精品咖啡與風味熱茶，有望成為信義新打卡熱點。