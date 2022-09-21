高苑工商舉重隊林姓學生回母校梓官國中受訓時，幫忙搬遭颱風吹倒的樹木，因泥土溼滑跌倒，導致大樹壓在身上，造成林生下半身癱瘓，家屬向高苑、梓官2校求償2000萬元。一審認定林男是自願幫忙，判2校免賠，二審高雄高分院宣判，梓官國中黃姓總務主任要求黃姓教練找學生幫忙搬樹，有過失責任，梓官國中需賠償林生533萬元。21日高雄高分院宣判更一審結果，學校需再賠償1100萬元，共計賠償1633萬元。

林生於2016年10月4日返回母校訓練時，協助教練和其他學生一同搬運遭颱風吹倒的樹木，但因泥土溼滑，導致林生不慎滑倒遭到大樹重壓，送醫急救後，發現林生胸椎骨折脫位併脊髓壓迫，導致下半身癱瘓，需靠輪椅度過終生。

因林生由祖父母帶大，每月至少3萬5000元的醫療照護費是相當大的負擔，因此家屬向黃姓總務主任、黃姓教練提告過失重傷害，以220萬元和解，並向梓官國中與高苑工商請求精神撫慰金、醫藥、看護、勞動能力減損賠償共計2千萬元。

梓官國中表示，黃姓教練未命令林生等人搬樹，是林生等人主動幫忙。高苑工商則稱該校非公務機關或法人，不適用國家賠償法。事發地點也在梓官國中，高苑應無賠償責任。

一審橋頭地院調查，當時黃姓教練並無命令學生幫忙搬運，只有詢問是否願意幫忙，加上林生已與黃姓總務主任、黃姓教練和解，不能再以2人疏失要求梓官國中、高苑工商連帶賠償，判林生敗訴，家屬不服上訴。

二審法官認為，如校內有樹木傾倒應由總務處委外處理，舉重隊學員不應參與，黃姓總務主任有過失責任。法官表示，若不是黃姓總務主任要求黃姓教練安排舉重隊學員協助，就不會發生後續的意外，整起事件黃姓總務主任有相當的因果關係，認定梓官國中有疏失，判決賠償533萬元。

林生不服上訴，經最高法院撤銷發回，更一審合議庭21日下午5點宣判，學校需再賠償1100萬元，共計賠償1633萬元，可上訴。