隔著螢幕都聞到味道！有名網友表示，自己的朋友開多元計程車，因為載到1名酒醉客人，車內被酒客吐的亂七八糟，事後卻只拿到1千5的補償，但又因為公司規定不能拿現金，但公司客服也連絡不到該酒客，讓他為朋友打抱不平；網友一見被嘔吐物噴灑的車內嚇歪「味道從螢幕飄出來了」，還有網友歪樓表示「這位客人應該吃鹹蛋苦瓜」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文，他代朋友抱怨，他表示朋友經營多元計程車載客，不料，卻載到1名喝爛醉的客人，這名醉客也將他朋友的車內吐的亂七八糟，但回覆客服後卻只得到1千5的補償，但又礙於公司規定司機不能收現金，如果要聯絡該客人，卻又被客服回應「聯絡不到對方」，讓他無奈表示「只有1500？ 什麼爛客服」。

有名司機載到酒客卻慘遭嘔吐物噴灑整車，但公司只願意補償1千5，但司機不能收現金。（翻攝自臉書爆怨公社）

從原PO上傳的圖片可見，其後座椅子前端一直往下延續至後坐地毯、防水墊，都是該酒客吐出來的嘔吐物，不僅如此，其範圍還擴及至前座椅背下方，以及下方地毯與防水墊，連後門開關把手也是沾到些許嘔吐物，其狀況慘不忍睹。

貼文一出，網友紛紛留言表示「酒醉不要載，不然吐了也沒賠償」、「好可怕，感覺都聞到味道了」、「真慘，有系統還聯絡不到，這樣可以報警處理嗎？」、「隔著螢幕我都想吐了」、「味道從螢幕飄出來了」、「這位客人應該吃鹹蛋苦瓜」、「請朋友，以後看到喝酒地區直接拒絕」、「看來得臭個半年一年了」、「送美容搞不好都難處理」。

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