高學歷跟薪資真的能成正比嗎？一名碩士畢業的男網友在一年內瘋狂面試了70間公司，卻沒有人願意聘僱他，最後只好委屈接受29K的工作，但超長的工時卻讓他大喊吃不消，貼文曝光後，許多網友留言安慰，也有人點出原PO找不到工作的可能原因。

原PO在校園論壇《Zuvio》發文，自稱畢業於某「學店」，雖然擁有碩士學歷，但求職非常不順，光是今年就面試了至少70間公司，不是沒有回應就是收到「感謝函」。

而經過原PO努力不懈地面試後，畢業半年他終於找到工作，進入南部某傳產公司擔任作業員，20多歲的原PO每天工時12小時、月休6天，薪水僅有29500元，做了三個月累到快崩潰。

對此，不少過來人提供建議，紛紛留言聲援，「先累積工作經驗再換工作吧」、「學歷只能給你基本起薪，想要有好工作還是累積多點實務經驗」、「可能要放低點標準吧，我是在104放履歷，他們自己找上門的」，另外，也有相同境遇的人表示，其實國立大學甚至頂大的文組，畢業後求職也會遇到類似的情況，「在校都會說興趣比較重要，等出社會就呵呵了」。