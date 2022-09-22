陸美關係漸趨對立，根據華爾街日報報導，大陸企業多年來一直是美國豪華酒店、辦公大樓和其他商業房地產項目最積極最踴躍的買家之一，但現在他們正在爭相退出，根據MSCI Real Assets數據，統計從2019年年初以來，大陸企業已淨賣出236億美元的美國商業地產。美國房市遭遇逆風，8月二手房銷售數字已連續7個月下跌，與2021年同期相比，年減幅高達19.9%。

報導分析，大陸買家之前狂買美國老舊商辦大樓、開發用地和飯店，特別是在曼哈頓，像是安邦保險曾在2015年以19.5億美元收購華道夫飯店（Waldorf Astoria），創下美國獨立飯店的最高收購價。根據MSCI數據，2013年至2018年，大陸企業淨買入將近520億美元的美國商業地產，但此現象已發生改變。

律師事務所Greenberg Traurig亞洲不動產業務主管羅斯坦分析，大陸對美國不動產的投資在4年前開始下降，因為北京當局增加企業向海外轉移資金的難度，一些最活躍的買家因而遇到財務問題，加上陸美關係惡化，也是陸企投資降溫的原因之一。

以大陸海航集團為例，其在2017年以22.1億美元買下曼哈頓公園大道245號辦公大樓，但該公司自2018年起爆發財務危機，被迫出售海外資產償債，該大樓近日已由SL Green Realty接手。

值得注意的是，美國8月二手房銷量再度衰減，經季調後的年率為480萬戶，連續7個月下滑，並跌至兩年多來最低紀錄，原因包括房價與房貸利率攀高，削弱民眾購屋負擔能力，導致房市買氣急凍。