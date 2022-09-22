在戀愛前後，男女態度的差別非常大，進入戀愛以後，照理來說會越來越感性黏人，但是4星座的男生卻會冷下來，其中有些男生，甚至與追求期間的熱情積極判若兩人，《科技紫微網》運勢專欄指出，獅子座、雙子座、天秤座、雙魚座的男性，最容易把女生追到手之後就變臉、回到他們原本的個性，讓女生覺得還沒熱戀期就先開始冷淡了。

1.獅子座

獅子座最喜歡明確的目標，因此獅子男在追求女生的時候是最勤奮的，而且追求的時間越長，會讓他們的征服慾越強，腦中只想著一件事情、先追到手再說。在追求的過程中，他什麼事都願意做，而且付出的越多，他似乎就越愛你，越捨不得放手，所以對獅子男來說，你對他最有吸引力的時刻，並不是你進入他的懷抱之時，而是想吃卻吃不到的時候，當對象追到手後，對方的吸引力就急遽下降，他的態度也就有了明顯的變化。

獅子座天性自我，在追求目標的時候他會壓抑自己的天性，把你放到第一位，整天圍著你轉，等他得到你之後，回想起自己之前的討好姿態和種種退讓行為，就會用冷淡的態度來挽回自己的面子，重新奪回主動權。

2.雙子座

雙子男只要追女生追到手就冷淡下來的原因，懂一點星座的人都知道他沒有新鮮感了。當雙子座對一個人最感興趣的時候，就是他剛認識你的時候會把全部注意力都會集中在你身上，但這個階段往往是有時間限制的。

雙子座就像班級裡精力最旺盛的小孩，每堂課幾乎都會分心。談戀愛也不例外。一段新的戀愛，對他來說是最美好的，尤其是在追你時、曖昧時的那種不確定性，會讓他深深著迷。

然而，確定關係後，他就會回到他原本的樣子，那個在班級裡對什麼都感興趣，喜歡四處張望的調皮小孩會漸漸地不見，並注意力會逐漸分散。在他的生活裡，除了戀愛，還有許多其他自己的愛好。雖然你很迷人，但他只會迷一陣子而已。

3.天秤座

如果問十二星座誰最容易反悔，那當然是非天秤座所屬，所以天秤男在追到女生之後，態度180度轉變，自然也不稀奇了。

天秤男追求喜歡的人時，都是用溫水煮青蛙的方式，時機一到，就順水推舟在一起了。其實，他的喜歡，從一開始就是徘徊不定的。因為天秤座天性擅長社交，很輕鬆就知道怎麼討女孩子歡心，根本不需要太費心就能追到女孩子。

即使他沒那麼喜歡對方，也可能會先哄一哄追追看，試試這個對象能不能做女朋友。一但天秤男追女朋友追到手後，很快就冷掉的原因

他追到了以後才發現不適合，於是就突然的不回消息，突然的失蹤，突然的罵你，突然沒耐心的離你而去。所有的冷淡，只是他反悔，想分手而已。

4.雙魚座

我們在喜歡一個人的時候，是真的喜歡對方，還是只是喜歡上了自己幻想中的形象？不幸的是，雙魚座的情況大多是後者。

雙魚男在對一個女生有好感時，幻想她溫柔體貼，任何事都是美好的，原本最討厭倔脾氣的女生，但在追求對方的時候，會把她的任性美化成有個性。在層層想像力的包裝之下，對方成了那個最符合他心目中的完美女神。

在得到之後才漸漸地發現根本不是想像中的那麼回事。真的在一起後，雙魚男才突然覺得，對方任性發脾氣的樣子怎麼也可愛不起來。明明還是同一個女生，但已經不是他想像中的那個人了。這種幻想破滅的落差感，讓他產生倦怠感，懷疑自己的選擇。