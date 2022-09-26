女藝人劉雨柔與格鬥選手「Jeff」黃育仁結婚6年，不時會上綜藝節目。今(26日)雙方卻無預警宣布，由於「理念不合」結束夫妻關係，並退回朋友身分，消息一出震驚演藝圈，昔日恩愛鬥嘴場面，令觀眾如今看來懷念不已。

劉雨柔在2017年嫁給格鬥選手尪黃育仁，不時登上綜藝分享生活，2021年她曾在《媽媽好神之俗女家務事》聊到「白目行為釀婚姻危機」的主題，大嘆老公瞞著她多次偷載女生，並提及發現的經過，她解釋由於自己的腿很長，基於舒適考量，會將副駕駛座退到最後面。然而她每一次上車時，膝蓋卻會頂到座位前方的板子，顯然是身材嬌小的女性坐過。

劉雨柔從車中的位子看出有被其他女生坐過。(圖/媽媽好神之俗女家務事 Youtube)

劉雨柔稱在車內發現一個不明女性小髮夾。(圖/媽媽好神之俗女家務事 Youtube)

劉雨柔也說，她甚至曾發現車內有不明女性的髮夾，經事後詢問，男方還堅持不認帳，讓劉雨柔感到很不受到尊重，大嘆：「不是在意你載了誰，而是你老不老實，這是兩碼子事。」

黃育仁曾告白劉雨柔，她會永遠坐在她的心裡。(圖/媽媽好神之俗女家務事 Youtube)

儘管老公劉育仁試圖解釋，男生的性格比較大而化之，因此不會刻意去記載過誰，但劉雨柔認為對方若真鮮少載女生，一定會記得載過哪些人，因此不願採信他的說法。而黃育仁眼見老婆不滿，他透露現在已盡量不安排其他女生坐副駕，同時向老婆深情告白：「副駕駛座坐一個人，不代表她坐在我心裡，妳是坐在我心裡的，那誰坐旁邊有差嗎？」吐出深情的一句話，可惜終究分道揚鑣。