配合中央流行疫情指揮中心最新邊境調整措施，陸委會同步調整陸港澳籍人士入境管制，有四類人士自29日起可申請入境，包括陸籍的來台探親及奔喪人員、航空航運相關從業人員、陸資事業人員；港澳籍人士來台探親、奔喪及從事商務活動。

陸委會透過新聞稿表示，配合中央流行疫情指揮中心今（22）日宣布，預定於本月29日起調整邊境管制措施，考量人道與家庭團聚、陸資在台企業營運管理等需求，同步於29日起調整下列陸港澳籍人士可依規定申請入境：

一、陸籍人士來台探親及奔喪（含運回遺骸骨灰、司法人道探視、探視重病（傷）親屬、領取公法給付、辦理遺產繼承）。

二、陸籍航空、航運公司駐點人員；陸籍航空器、船舶之機組員、船員、技術人員等相關人員。

三、業經許可來台投資之陸資事業人員可向各目的事業主管機關申請專案入境。

四、港澳籍人士來台探親、奔喪及從事商務活動。

陸委會指出，未來將根據國內外疫情、兩岸互動情勢的最新發展，滾動檢討、逐步調整陸港澳籍人士入境管制措施，以維護國家安全與整體利益。