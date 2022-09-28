《麵包國王》繪本內頁活潑可愛(上誼出版社提供)

享譽日本的設計師兼繪本作家江口里佳（えぐちりか），應高雄市立圖書館邀請來台演講，將於10月8、9日下午2點半在高雄市市立總圖分享日常生活中蹦出的創意點子，以及如何將「喜歡」轉化為創作。

江口里佳活躍於日本廣告、裝置藝術和產品設計等各項藝術領域，在日本最大廣告公司電通集團擔任藝術總監，首度把設計概念運用在繪本上，創作了《麵包國王》，隔年這本圖畫書便獲得日本LIBRO繪本大賞第4名。

提到《麵包國王》創意發想過程，江口里佳表示，某次替偶像團體AKB48設計月曆的機緣下，認識了出版社的童書編輯，因而有了合作繪本的提案。面對市場各種不同形式的立體書、軋型書、翻翻書等，她心想：有什麼是別人沒做過的？於是江口里佳設計出獨一無二的《麵包國王》系列，繪本外觀像真的吐司，封面能感受到吐司柔軟的質地，在麵包店裡擺盤幾可亂真；內容則是將孩子熟悉的麵包變成衣服、床、房子、寵物、少女等，繪本系列上市後，不只深受日本親子、文青與麵包控的喜愛，在台灣也迅速累積許多粉絲。

上誼文化總編輯劉維中表示，有些人把《麵包國王》當成繪本來閱讀，也有人當成設計品收藏，因為《麵包國王》無論造型或故事本身都有一種讓人心情變好的魔力，正符合江口里佳所提出的理念：讓人開心的設計就是好設計！《麵包國王》系列今年6月台灣上市，獨家贈送可愛吐司杯墊，博客來網路書店剛開放預購2天，便進入童書／青少年文學新書排行前10名，第1刷20天便搶購一空。由於製作繁複、裝幀難度極高，出版社還深受催書之苦。

這次江口里佳應邀來台，停留時間短暫，這位已有3個孩子的潮派媽媽，將分享如何在生活中發想創意，如何將親子生活融入創意；她還將破解高難度《麵包國王》繪本出爐的秘密。報名至高雄市圖官網：https://pse.is/4gwmer