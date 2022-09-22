瑞士央行周四宣布升息75個基點，一口氣將基準利率從-0.25%調升至0.5%，此決議符合市場預期。 由於瑞士是歐洲最後一個政策利率為負值的國家，這次升息亦宣告歐洲的負利率時代正式結束。

瑞士央行在6月會議將利率從-0.75%調升至-0.25%，為15年來首次升息。

該國8月通膨率達到3.5%，創下30年來新高。

瑞士央行表示，升息是為了應對高漲和擴散的通膨壓力，且不排除進一步提高政策利率的可能性。