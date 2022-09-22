看好疫後全球服飾消費市場，長短纖布廠得力（1464）將加快大陸南通廠新建時程，得力指出，南通廠可望提前到2023年第四季就可投產。

得力南通廠是因應杭州得力廠、浙江福發廠拆遷，因此在南通常安紡織科技園區建新廠，主要仍以染整、織布為主。

得力指出，此廠投資金額達6,000萬美元，目前已投資1,500萬美元。未來除生產長短纖織布，也將有寬幅傢飾產品如長纖窗簾布等。

得力指出，疫情過後歐美解封，已對服飾消費市場有正向的影響，根據目前的訂單能見度，主力客戶UA、ADIDAS、Uniqlo等下單動能應可持續到明年，為滿足客戶訂單需求，因此加快大陸南通新廠的新建時程。

得力今年的營運已恢復疫前水準，累計前八月的合併營收82.15億元，年增23.37％；市場預期，得力越南產能在解封、復工後，上半年的產能利用率只達六、七成，下半年產能利用率可達八～九成。明年應可全產全銷。再加上大陸南通廠明年下半年投產，2023年得力的營運應可衝上歷年來的高峰。