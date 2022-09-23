以穿越為題材的大陸古裝宮廷劇《步步驚心》，捧紅一票演員。其中，出演「承歡格格」的8歲童星柴蔚因此捕獲觀眾目光，此後陸續出演多部知名影視作品，逐漸在演藝圈中打開知名度。今年19歲的她，已長成一名亭亭玉立的少女，清純甜美的五官和傲人的身材曲線，使她在社群平台的貼文都深受網友關注。近日柴蔚曬出的日常照片中，她倚靠欄杆上，大方秀出小蠻腰，獲得網友一眾好評。

曾參演諸如《羋月傳》、《醉玲瓏》、《太子妃升職記》的柴蔚，堪稱是一名經驗豐富的「小戲骨」，近日出演校園劇《初戀那件小事》後，清純可人的外表穿上簡單的白色翻領T恤，搭配藍白拼接休閒校服，輕鬆地展現出氣質校花的感覺，給人一種在校園中遇上心儀女神，怦然心動的初戀感。

近日蛻變成少女的柴蔚在社群平台上曬出一系列日常生活照片。自照片中可見，站在樹陰下的她，清冷的表情遙望遠方，身體慵懶的倚靠在欄杆上，配上短版上衣著裝，白皙的小蠻腰大方露出，讓網友驚嘆連連。

柴蔚倚靠在欄杆上，大方秀出小蠻腰。（圖／柴蔚微博）

在過去以古裝劇走入觀眾視野的柴蔚，屢獲外界肯定。自2019年出演《初戀那件小事》後，現代校園裝扮以及精湛演技都讓觀眾有眼睛一亮的感覺，演藝之路可說是一片看好。使其每當有新作品或是於社群平台上留下新動態，皆能獲得不少關注。