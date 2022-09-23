台股從高點重挫影響，近一年台股基金定期定額績效轉為負報酬。綜觀境內投信發行主動式台股基金，定期定額一年的平均跌幅約為11%，與加權指數跌幅相去不遠，但各檔基金的表現卻有極大差異。較為抗跌的基金，跌幅比指數更少，但績效最差者的跌幅卻超過2成。

8月定期定額扣款金額前10大台股基金包括：統一奔騰、統一大滿貫、統一黑馬、國泰中小成長、安聯台灣科技、群益馬拉松、安聯台灣智慧、安聯台灣大壩、PGIM保德信高成長、復華中小精選等。

而上述長線投資人最愛的基金裡，統一投信上榜的3檔基金表現最為抗跌。這3檔基金分別為統一奔騰、大滿貫及黑馬基金，近一年定期定額跌幅僅有6.15%、7.12%及7.59%。將時間拉長，報酬率不僅轉為正報酬，還呈現加速提升。例如統一奔騰及統一黑馬基金，5年定期定額報酬率就高達79%及75%，遠高於加權指數及電子指數的21.92%及30.07%。

此外，安聯台灣智慧基金及安聯台灣科技基金的5年定期定額報酬率也有達74%及74%。

展望後市，統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示，今年全球經濟預期仍維持正增長、當前台股本益比位於低檔及庫存調整近尾聲，年底前台股仍有表現機會。根據歷史經驗，半導體產業的庫存高峰多為股價低點，預期本次半導體庫存高點落在第3季，後續有望迎來新品拉貨及補庫存行情。近期大廠陸續發表新品，新規格提升也使相關供應鏈有望受惠，例如伺服器及蘋概股等。