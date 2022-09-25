台南球場昨天上演「40歲對決」，最終由味全龍林智勝勝出，棒打統一獅潘威倫，生涯第299轟出爐，距離300轟只差最後一步，林智勝平常心面對，「還是一樣沒特別想法，順其自然，團隊為重。」

賽前林智勝到獅隊休息區前和潘威倫簡單寒暄，兩人也擊拳相互鼓勵，他笑著說：「跟他說一下不好意思啦！昨天是風吹的，運氣運氣，他昨天已經投到邊邊角角了。」

先前被問到挑戰300轟里程碑，林智勝就表示順其自然，但隨著紀錄只剩最後一步，他仍是相同心態，最重要還是要幫球隊贏球，「對廣大球迷來講這是里程碑，但對我來說只是其中的1轟。」

林智勝強調，相較於個人紀錄更看重團隊成績，「我來味全的目的就是，如果我有下場就是盡我所能幫助球隊，有出現我會很開心，沒有的話，其他人打很好我同樣也會很開心。」

昨天紅雀隊傳奇老將普侯斯以單場雙響炮達陣生涯700轟里程碑，林智勝透露自己一早就有看比賽，朋友也有跟他討論，「後來我打第1支時也在想，不會也打第2支吧！反正300轟就等你們報導，等你們問我，我再講。」

而林智勝過去都是拿一般傳統球棒，但今年更換球棒，採用「戰斧球棒」，他表示主要是過去球棒容易造成手掌長繭、瘀青，若是有瘀青擊球時會痛，就無法全力揮擊，結果第一次使用那場比賽就單場3安，後來也就延續使用下去。