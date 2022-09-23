918花蓮大地震卻震塌新完工的桃園八德運動中心羽球館天花板，經藍營徹查發現承包運動中心所屬的北景雲計畫的瑞助營造前董事，過往竟疑是桃園市長鄭文燦機要王化宇，質疑原本招標就是弊案，要求鄭說明，監察院介入調查。

國民黨文傳會前主委凌濤表示，王化宇是2007年鄭文燦擔任行政院新聞局長中的機要秘書，但2013至2015年瑞助營造母公司龍邦集團也有一位董事就叫做王化宇，瑞助營造2015年至2016年也有一位董事叫王化宇，這3人是不是同一人？

凌濤質疑，2017年9月桃園市政府就發包北景雲計畫，2018年1月30日瑞助營造得標承包北景雲計畫，其中與王化宇居中穿梭有沒有關聯？

凌濤說，北景雲計畫在去年1月12日遭民眾具名檢舉驗收不實，採購材料與施工品質低劣，但桃園市政府面對檢舉卻無動於衷，其中是不是有收紅包情事，或是有中間有人穿梭，導致這個案子施工品質是這樣，市政府兩年來卻毫無查察。

淩濤呼籲，檢調應調出2014至2016年鄭文燦與王化宇金流、通聯與標案紀錄，把當時所有瑞助營造與龍邦在桃園市承包的標案全部檢查一遍，不能讓這樣疑是裙帶關係，影響桃園市公共工程品質。

桃園市議員參選人謝克洋表示，北景雲計畫不只八德運動中心，還有大湳消防分隊，但大湳分隊使用新空間後，從去年5月至今年3月共列153項缺失要求瑞助營造改善，但至今僅41項完成改善，改善率僅26.8％，但現在又發現更多缺失。

謝克洋說，大湳消防分隊要求改善的其中一項缺失是消防分隊牆面持續裂化，但消防局守護桃園市民，結果在一棟危樓中如何安心？建築與建材、結構沒有問題？鄭文燦要說清楚工程品質如此發生什麼問題。

國民黨副發言人楊智伃表示，新完工的八德運動中心羽球館天花板遭震塌，也震下桃園市長鄭文燦假面具，金玉其外敗絮其中，地震成照妖鏡，呼籲監察院長陳菊不要再睡覺、護航小老弟，監察院難道還不查北景雲弊案？