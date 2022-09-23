民進黨政黨支持度高過國民黨，國民黨在年底選舉將敗給民進黨？台灣民意基金會董事長今天接受廣播節目專訪表示，中性選民這次很明顯過半數站在執政政黨對立面，國民黨的機會來自中性選民，支持度則要考慮民眾黨的動向。

台灣民意基金會日前公布民調，蔡英文總統鐵粉已經掉了140萬，這還是在地震前的民調；游盈隆說，民進黨原來擁有的優勢、籌碼，因為疫情再起，7、8兩月一些令人錯愕、接二連三的事件發生，內閣各部會輪流放火。

不過他認為，最重要是蔡總統表現，讓本來民進黨在2022年選舉大獲全勝的局勢，幾乎已經不見，跟國民黨要打一個平起平坐的對抗，問題主要是出在蔡總統，這非常明顯。

他說，中央部會輪流出事，也是令人百思不解，但是這本來就是無法預見，卻已經發生，距離選舉只剩兩個月，這是非常戲劇性轉變。

對於現在大打論文戰；游盈隆說，民進黨、蔡總統跟他身邊的人應該已經意識到，新竹市前市長林智堅的論文門案，對民進黨衝擊已經超乎想像。

他說，至今民進黨仍未向社會大眾道歉，而是改用「烏賊戰術」，邏輯上說是「我們是論文有問題，但是你們也沒有比較好」。

不過他說，一切要回歸到民主政治道德基礎看，論文門不斷爆發，當然有很多負面想像，但從正面看，這是一個契機，讓大家重新檢視一個政治人物的言行記錄、道德水平，如果都用一標準檢視，反而讓台灣社會向前走。

評估民進黨選情；他說，就是「兩都、兩縣往上加」，但是往上能加多少？目前看起來，很多都岌岌可危。

至於很多人說，民進黨政黨認同度還是高於國民黨很多，他認為，最重要因素在於，有充分證據顯示，中性選民這次很明顯過半數站在執政政黨對立面，這樣是太有利在野黨。

他說，國民黨的機會來自中性選民的動向，國民黨的支持度還是要考慮民眾黨的動向，根據台灣民意基金會民調，民眾黨現在突然暴起20.9％，但是有7成傾向支持國民黨，因為民進黨跟國民黨在這次地方選舉看起來是五五波，不因為國民黨支持度弱，就弱過民進黨。

對於民進黨台北市長候選人陳時中選情？他說，「陳時中在無奈或是被迫選擇對他最不利狀況參選」，現在也是狀況不斷，但是目前看起來，國民黨台北市長候選人蔣萬安氣勢沒有打起來，陳時中雖狀況百出，看起來聲勢卻還不弱。

他表示，民進黨這次對台北市有一定要拿回來的心情，用盡一切力量打這場戰，但對個候選人有利或不利狀況都有，台北市選情目前是很混沌不明。

他說，陳時中欣賞度爆起爆弱，現在是過去兩年最糟的時候，但是陳還是有條件競爭，關鍵因素就是，「他本來就不是一個非常耀眼的政治明星，因為疫情整個名聲好到不行，像神一樣」，但經過疫情衝擊、疫苗疑雲等問題，都對陳不利。