國民黨祕書長黃健庭昨天28日陪同黨內提名苗栗縣長參選人謝福弘到苗栗市的黃昏市場拜票，對於無黨參選縣長的苗栗議長鍾東錦提到，黃健庭再次重申，他所有聽到的爭議都是鍾自己開記者會說的，他都是從電視媒體聽來的，從未惡意散播，他也強調所謂鍾東錦條款是謠言，若違紀助選，就是黨紀處分。

黃健庭表示，他所有聽到鍾東錦議長的爭議，都是鍾東錦自己開記者會說的，都是電視上聽來的，哪來的惡意散播，只要行的正就不怕暗黑勢力，對這種政治新聞操作並不憂心。

另外，黃健庭也為所謂鍾東錦條款闢謠，黃健庭強調，國民黨已經開除的黨員，已經與國民黨完全無關，若有黨員違紀助選，就是黨紀開罰，以正視聽，國民黨提名的人選只有正藍謝福弘，黨內將全力支持謝福弘參選到底。

至於外傳國民黨疑似要放生謝福弘的傳言，黃健庭則表示，對手陣營一直放消息塑造國民黨聲勢低的假象，事實上國民黨已經啟動全黨的輔選戰力，他就是到苗栗的第一棒，接下來所有國民黨的政治明星，都將來到苗栗為謝福弘站台。

針對周玉蔻為了打擊蔣萬安選情，不斷潑髒水，甚至無端汙衊前中國小姐張淑娟女士，謝福弘陣營也在即日起展開聯署，要呼籲苗栗鄉親一起向NCC檢舉民視節目公然播出周玉蔻不實言論。