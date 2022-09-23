前任英國女王伊莉莎白二世病逝於位於蘇格蘭的巴爾莫勒爾堡，這裡是英國王室夏季避暑地之一，清朝皇帝的暑假也愛往清涼的避暑地跑，台北故宮近日推出的《避暑山莊：清帝國多元統治的縮影》特展，便多面向分析展示清朝皇家行宮—熱河行宮的內外規畫，可看出清帝國多元族群及宗教的統治風貌。

熱河避暑山莊位處清帝國滿蒙漢三族交界地，每年5月至9月間皇帝會赴山莊避暑、秋獵，並接見蒙藏活佛、王公貴族及外國使節，可說是清帝國的第二政治中心。故宮表示，此展並不只是在展示古代行宮，而是透過行宮來認識清滿洲王朝的帝國性質。

滿洲人所建立的清帝國，以不同中國以往的統治方式統治了多民族，如圍繞熱河行宮的外八廟，是在清廷安定北部、西部的過程中陸續興建，宗教建築象徵滿蒙聯盟。一套近似18世紀俄羅斯洛可可風格的「土爾扈特渥巴錫汗贈乾隆皇帝西式餐具」亦述說了蒙古土爾扈特部自俄羅斯草原前來歸附的過程。

〈熱河避暑山莊圖〉以鳥瞰視角，可一覽盛清時代山莊建築佈局，其以宮殿區為核心，四周圍繞象徵江南地區的湖泊、西北地區草原與東北的山巒，具體而微地展現避暑山莊作為帝國統治疆域的縮影。另外避暑山莊的正門麗正門之門牌更以滿、蒙、漢、藏、維五種文字書寫，語言文字的多樣化，亦為清帝國多元統治的重要特徵。