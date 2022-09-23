經濟部23日公布8月工業生產指數141.57，為歷年單月新高，年增3.68％，為連續31個月正成長，而製造業生產指數143.39，為歷年同月最高，年增3.87％，連續第 31個月正成長，主因受惠於國際各大品牌科技新品陸續推出，加上新 興科技應用及數位轉型需求續強，帶動資訊電子產業生產成長，惟傳 統產業因終端需求疲弱，加上石化、鋼鐵產業停車檢修或減產調節產 能，抵銷部分增幅。

在資訊電子產業方面，電子零組件業生產指數創歷年單月新高，年增 14.45％，為推升製造業生產成長之主要貢獻，其中積體電路業在國際 品牌消費性電子新品推出前的備貨效應，加上高效能運算、車用電子 等相關晶片需求續強下，年增31.50％；電腦電子產品及光學製品業指數亦為歷年單月新高，年增19.34％，主因雲端資料服務成長，挹注資 料中心相關設備需求動能，加上接自美國的筆電訂單增加所致。

傳統產業中，因終端市場需求疲軟，客戶持續去化庫存，下單趨於保 守，加上部分業者安排設備檢修或減產因應，致化學原材料業年減 25.04％、基本金屬業年減27.89％、機械設備業年減3.02％；汽車及其 零件業則年增9.37％，主因業者積極促銷推升新車買氣，以及缺料情況 緩解，激勵小型轎車及電動小型轎車增產，加上汽車零組件外銷接單 暢旺所致。

展望未來，隨高效能運算、車用電子等應用需求續強，加上國內半導 體業者擴增產能，以及國際品牌科技新品將接續上市、中國大陸十一 假期前備貨需求，均可望維繫國內製造業生產成長動能，惟全球通膨 壓力仍高、俄烏戰爭衝突膠著、中國大陸堅持動態清零政策，以及美 中科技戰延燒等因素將加深全球經濟下行風險，恐影響我國製造業生 產表現，需密切關注並審慎因應。