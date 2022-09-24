民進黨新竹市長參選人沈慧虹24日上午參加全民運動幸福久久嘉年華會，針對高虹安昨拿手機拍媒體卻說是秀手機殼，沈慧虹說，無法理解高為何這樣回答，但她認為政治人物的言行都要小心，而且「進了廚房就不要怕熱」。

高虹安昨批民進黨團行文資策會要資料是違法擴權，沈慧虹表示，事件到現在已第5天，相信高虹安只要拿出資策會的授權書，有明明白白的證據，一切風波都會平息。她也強調，高虹安使用資策會資源、公家的錢取得學位，理應被監督，向全民說清楚。

至於事件發生後，高虹安聲量不斷衝高，會如何因應？沈慧虹則說，網路聲量高但正反兩面討論都有，這事件已經引發台灣社會討論，其實台灣士農工商社會，行行出狀元，她也呼籲民眾黨與高虹安約束自己的網軍，不要看到不同意見就留言攻擊。

至於國民黨台北市前議員羅智強發文挺高虹安，高虹安還在底下留言「謝謝強哥仗義執言，戰神94強」，沈慧虹表示，她看不清楚，也弄不明白藍白兩黨是什麼狀況，但她認為在此情況下，受傷最重的應該是國民黨的林耕仁。