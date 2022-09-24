王毅見德國外長貝爾伯克促應對烏克蘭緊急人道和危機外溢負面效應。（中國外交部）

中國外交部網站24日消息，中國國務委員兼外長王毅當地時間22日在紐約出席聯合國大會期間會見德國外長貝爾伯克。雙方就烏克蘭問題交換看法。王毅闡述了中國國家主席習近平提出的「四個應該」，表示中方始終堅持勸和促談。國際社會應齊心協力，共同推動停火止戰，使和平早日到來，同時應對好緊急人道問題和危機外溢的負面效應。

王毅表示，自兩國外長峇里島會晤以來，雙方務實合作取得了許多進展，釋放了積極信號，展現了中德關係的潛力和韌性。中德建交50年來，兩國相交相知，全方位合作持續推進，兩國人民都得到實惠。中德沒有根本利益衝突，理應加強溝通，增進理解。雙方要籌備好兩國高層往來和政府間磋商，全面梳理各領域合作，規畫雙邊關係下一個50年發展。當前形勢下，中德進一步深化全方位戰略夥伴關係具有重要意義，中方願同德方一道，發揮大國應盡職責，為和平發展作出中德貢獻。

貝爾伯克表示，德國奉行一個中國政策，高度重視保持雙方高層交往和各領域交流合作。中國是全球性重要力量，德方讚賞中方制定富有雄心的減排目標，為應對氣變發揮典範作用，願同中方加強綠色轉型、創新發展等合作，在實現《巴黎協定》溫控目標等領域展現引領，共同應對全球性挑戰。

雙方還就朝鮮半島核問題等交換了意見。