中國外交部網站24日消息，中國國務委員兼外長王毅當地時間22日在紐約出席聯合國大會期間會見德國外長貝爾伯克。雙方就烏克蘭問題交換看法。王毅闡述了中國國家主席習近平提出的「四個應該」，表示中方始終堅持勸和促談。國際社會應齊心協力，共同推動停火止戰，使和平早日到來，同時應對好緊急人道問題和危機外溢的負面效應。
王毅表示，自兩國外長峇里島會晤以來，雙方務實合作取得了許多進展，釋放了積極信號，展現了中德關係的潛力和韌性。中德建交50年來，兩國相交相知，全方位合作持續推進，兩國人民都得到實惠。中德沒有根本利益衝突，理應加強溝通，增進理解。雙方要籌備好兩國高層往來和政府間磋商，全面梳理各領域合作，規畫雙邊關係下一個50年發展。當前形勢下，中德進一步深化全方位戰略夥伴關係具有重要意義，中方願同德方一道，發揮大國應盡職責，為和平發展作出中德貢獻。
貝爾伯克表示，德國奉行一個中國政策，高度重視保持雙方高層交往和各領域交流合作。中國是全球性重要力量，德方讚賞中方制定富有雄心的減排目標，為應對氣變發揮典範作用，願同中方加強綠色轉型、創新發展等合作，在實現《巴黎協定》溫控目標等領域展現引領，共同應對全球性挑戰。
雙方還就朝鮮半島核問題等交換了意見。
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