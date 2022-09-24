高雄市長陳其邁尋求連任的「競選總部」地點出爐，該處位於鳳山區光華、議會路口，緊鄰高雄市議會，預計會在10月中下旬正式成立，據了解，競選總部會設置於此的原因是鳳山區新移入年輕人口較多，且該處也位在2020蔡英文總統大選及陳其邁市長補選選前之夜舉辦地周邊，希望延續好運順利連任。

2022九合一選戰倒數2個月，陳其邁近期對於選舉議題仍不願多談，但近日傳出他尋求連任的競選總部將設在鳳山區光華、議會路口，由於仍在裝修當中，且競總現在的外觀僅是鐵皮屋，加上還未掛出任何看板，競總目前還並不顯眼。

據知情人士指出，陳其邁的競總會在議會總質詢結束後成立，目前暫定10月22日，會選擇將競選總部設於鳳山是因為該行政區新移入人口較多，陳其邁想要多接觸年輕人，另外，也考量到該處位在2020年總統大選及市長補選民進黨選前之夜舉辦地周邊，希望延續勝選好運。

陳其邁24日出席高雄市全民運動嘉年華開幕，受訪時媒體詢問陳其邁競總成立時間及地點等相關問題，陳其邁表示，這個他還要去問一下，他對於競選總部的籌設狀況還不是很了解，目前仍然以市政優先。