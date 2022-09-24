有些人全憑感覺戀愛，甚至會變得很盲目，一不小心就愛上錯的人，成為感情中的第三者。《搜狐網》分享容易陷入三角戀的前4名星座，他們在感情中常靠感覺尋愛，就算對方不適合自己，依舊想與對方長相廝守，成為第三者也不在乎。

第4名、牡羊座

牡羊座個性活潑，在感情中也是非常豪放，只要有感覺就會愛上對方，就算明知兩人不合適，他們還是會想嘗試，身旁的朋友極力勸說也沒用，而且只要投入感情後，他們就會變得很盲目，看不見對方身上的缺點，若是伴侶劈腿了，他們也不會怪罪對方，容易陷入三角戀，在感情裡不斷想挽回對方，愛得很卑微。

第3名、射手座

射手座也是靠感覺談戀愛，雖然他們看似愛情高手，但在遊戲人間的過程中，若動了真感情，他們就會一股腦兒的栽進去，甚至變成戀愛腦，一旦認定對方後，他們會不斷付出，甚至是義無反顧，就算陷入三角戀也無所謂，只要對方仍在他們身邊就好，不僅如此，射手座對伴侶的包容性很大，例如約會時對方遲到，他們會心甘情願的等待，絕不抱怨。

第2名、天秤座

天秤座不是因愛而變盲目的類型，但他們卻很容易陷入三角戀，一種情況是因不太在乎另一半，導致對方心生怨懟，在感情中劈腿報復，另一種則是天秤座很有魅力，他們總是吸引異性靠近，在對方的猛烈追求下，天秤座若是警覺性不高，而且又沒有避嫌，就容易造成三角戀。

第1名、雙魚座

雙魚座很在乎感覺，只要看對了眼，就會沉浸在當下的氛圍中，甚至忘記自己並非單身，而且他們很愛幻想，總是想出許多腦補劇情，一不小心就可能愛上別人，另一方面他們不太愛吃醋，也很清楚自己處在什麼狀況，假若對方是上司或經濟能力佳者，他們基於現實考量，也會心甘情願當第三者。