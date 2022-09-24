2022興富發登峰造極青年籃球邀請賽24日在台北體育館進行第3天賽程，高男組南山高中以96比74擊敗松山高中。南山總教練楊宜峰指出，近來比賽太多沒時間練球，球隊磨合度還沒達到預期，「對我來講，剛到一個新的球隊，希望是要多多的練習再去比賽。」

楊宜峰在8月初接下南山總教練職務，而球隊在夏天也密集的參加盃賽，例如金門金城盃、花蓮菁英盃、長耀盃、育創盃等等，以及陣中有球員參與U18亞青中華隊培訓。

「我到這邊（南山）才一個半月，那光比賽就佔掉一個多月，所以基本上練球時間很短。」楊宜峰說，所以很多事通常都是在球場上講，但還是有落差，別人都說以賽代訓，對他而言，剛到一個新的球隊，希望多練習、再比賽。

南山曹佑寧此役攻下21分，但在比賽終了前2分2秒受傷離場，目前看來傷勢不嚴重。對於這場比賽，楊宜峰表示，現在其實南山很多主力球員有傷，都是一些副將在打，希望這些球員可以替補上來，對未來的比賽也會有幫助，也希望曹佑寧儘早歸隊。