國民黨高市議員參選人白喬茵踢爆農委會主委陳吉仲研究報告涉嫌抄襲，陳吉仲駁斥，經過比對相似度僅3％，白喬茵24日再度回擊，強調既然陳吉仲接球了，就對陳吉仲抄襲案再提4點質疑，他的研究報告用肉眼就可以發現超過3％相似度，呼籲陳吉仲說明研究內容及比對方式。而民進黨高市議員參選人黃偵琳則嗆白喬茵，見黑影就開砲，根本是為了流量找話題。

白喬茵指出，陳吉仲在2012年《我國環境友善農業經營直接給付之研究》共拿走農委會125萬元研究經費，但被發現大量抄襲林國慶2007年的《全民造林政策之執行成果與政策分析》與2008年的《提昇農民平地造林所得之探討計畫》，她比對後發現，陳吉仲不但整段抄、逐字抄，甚至連標點符號也抄。

對此，陳吉仲回應強調，研究報告經過比對僅3％相似度。而白喬茵接續提出4點質疑，希望陳吉仲出面說清楚。第1點，陳吉仲是否有引用台大教授林國慶2007年及2008年的研究報告，且引用後完全沒有標註任何文獻來源。第2點，陳吉仲是否把別人做過的表格納為己有，將別人的心血結晶當成自己新的研究報告，還標註「本次研究整理」。

第3點，按照民進黨嚴格追殺別人的標準來看，陳吉仲這次的瑕疵這麼多，是否要把當初拿走的125萬元研究經費全部吐回去。第4點，陳吉仲的研究報告光用肉眼看，相似度就已經超過3％，請問陳吉仲用的比對方式倒底是活在怎樣的異次元空間，請把過程告訴大家，「請今天的陳吉仲主委檢驗10年前的陳吉仲教授」，並給社會大眾一個交代。

對於白喬茵質疑，黃偵琳指出，論文是一個複雜的工程，會有許多引用、參考，不是「一樣的文字」就叫抄襲，呼籲白喬茵切勿看見黑影就開砲，為了流量找話題，這樣只會顯得自己不懂裝懂，高雄市不需要像這樣的花瓶議員。