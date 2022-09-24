桃園市長鄭文燦獲得高支持度連任，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬當選桃園市長會不會有壓力？鄭運鵬對此表示，超不超越見仁見智，不過會延續他的基礎「鄭規鄭隨」。對於鄭文燦未來若進中央，鄭運鵬則說，一定會借重他力量服務台灣。

鄭運鵬表示，鄭文燦的政績，對他選舉是助力，但若執政超不超越見仁見智，有些事情沒辦法超越，比如記憶力，但政績上都可以突破，要延續他的基礎，鄭規鄭隨。

提到未來鄭文燦到中央是行政院、總統府？鄭運鵬說，他不是鄭文燦，也不是總統，但是「能力越大，責任越大」，鄭文燦好成績是公認的。鄭文燦卸任後，一定會借重他力量服務台灣，未來往中央走，不是行政院就是總統府。鄭運鵬表示，他把桃園顧好，鄭文燦就拜託蔡英文總統多多照顧。

提到台北、桃園受全台關注，鄭運鵬說，台北是首都。而比較光榮是桃園，因為鄭文燦好成績讓國民黨壓力很大，民進黨要守住桃園，是要證明北台灣不是藍大於綠，要證明國民黨不要以為在地舊勢力，過去特權炒土地開發、包工程可以回來。