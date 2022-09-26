烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在今天播出的訪問中表示，烏克蘭已收到美國先進的防空系統。

路透社報導，這是烏克蘭首次承認已收到「國家先進防空系統」（NASAMS）。基輔當局長期以來一直尋求「國家先進防空系統」支援，該系統的裝運已於上月底獲得華府的批准。

援烏的「國家先進防空系統」是一種短中程地對空飛彈系統，由美國雷神公司（Raytheon）和挪威康斯堡防衛及航太公司（Kongsberg Defence & Aerospace）共同研發。

根據訪問的英文版逐字稿，澤倫斯基表示：「我們絕對需要美國展現領導力，並給予烏克蘭防空系統。我要感謝拜登總統做出的積極決定。」

「但相信我，這還不足以涵蓋民生基礎設施、學校、醫院、大學及烏克蘭民宅。」

澤倫斯基還感謝美國提供「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士）和其他多管火箭發射系統，使烏克蘭能夠對抗俄羅斯占領軍。

烏克蘭本月發起反攻，收復東北部哈爾科夫（Kharkiv）大片領土，在南部也大有斬獲。

澤倫斯基也在晚間例行的視訊演說中表示，烏軍和俄軍在前線多處爆發激戰，基輔當局取得一些戰果。

他說：「頓內茨克（Donetsk）地區、哈爾科地區、赫松（Kherson）地區，還有尼古拉耶夫（Mykolaiv）和札波羅熱（Zaporizhzhia）地區。」

「我們在幾個方面取得了戰果。」