市場擔憂經濟下行風險升溫，新興亞股上周重挫，周跌4.28%，其中菲律賓股市跌幅最重，單周下跌4.42%，南韓、台股分別下跌3.89%與3.04%；綜觀上周資金動向，除印度外的新興亞洲經濟體都成外資提款機，僅印度淨流入7.6億美元，其餘市場都大失血，流出前三新興亞股為台灣、南韓及泰國，金額分別為17.1億美元、7.2億美元及0.4億美元。而台股今年以來遭提款達436.8億美元，也是排名亞股第一慘。

台股加權指數上周在美股回落之下，收在14118.4點，周跌幅達3.04%，周線連五黑。中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧表示，美國聯準會（Fed）升息、經濟步調走緩逐漸確定，需求修正下企業持續進行庫存調整，形成科技產業短期壓力，建議投資人在市場整理期間，操作上謹慎布局，於基本面有好消息釋出後，行情可望反轉回穩。

張圭慧表示，自全球央行年會（Jackson Hole）後，美國聯準會（Fed）利率策略態度與指引愈趨明顯，市場預期抑制通膨有機會在第四季發揮成效，於此同時，經濟影響程度也逐漸明朗，不確定性風險降低，本益比歷經一波修正後，投資價值浮現，惟台股短期受到總體經濟的影響，持續震盪整理，建議逢低分批布建資金，在基本面穩健及政策性支持產業，如：電動車、綠能、半導體等產業仍可期待。