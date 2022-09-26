豐興(2015)周一(9月26日)開出本周內銷盤價，國內廢鋼再度平盤，鋼筋基價則每公噸下跌400元，連2周下滑。型鋼產品基價持續平盤，連七周持平。本周日本廢鋼小回升，美國貨櫃廢鋼跌幅也未擴大，豐興經理莊文哲表示，國際廢鋼小漲小跌相對有撐，故國內廢鋼平盤，而鋼筋買氣觀望為刺激買氣與貼近南部市場售價故調降，下周即將進入10月旺季，盤價仍有撐下，旺季效應仍可期待。
回顧上周9月19日盤價，土耳其續砍廢鋼，國際廢鋼承壓，內銷盤價轉弱，廢鋼9月16日每公噸已先跌300元，上周則維持平盤；鋼筋基價每公噸下跌500元，由平轉跌。型鋼產品基價則持續平盤，已連六周持平。
本周豐興廢鋼收購價持平至每公噸1.06萬元，鋼筋續跌至每公噸2萬元，型鋼產品基價則持續平盤至2.68萬元。
國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周從385美元轉漲至每公噸390美元，小回升率先終結2連跌，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價則續小跌至每公噸355元，美國貨櫃廢鋼連三周下跌，澳洲鐵礦砂也由每公噸98.1美元續下跌至98.0美元，連兩周下跌。
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