來自德國的正妹Lisanne高中時曾和同學一起選修中文課，授課老師是台灣人，她和同學在老師耳濡目染下，對台灣十分著迷，但受新冠肺炎影響，導致她來台計畫延後，日前她終於來到台灣，她開心地說「想來台灣已經想了一輩子了」，來台後她對台灣多樣的素食選擇驚艷不已，直呼「太誇張」。

YouTube頻道《不要鬧工作室》昨（25）日前上傳的影片中，來自德國威斯巴登的Lisanne透露，念高中時她和同學都有選中文課程，當時她們的中文老師，來自台灣師大的華語中心，老師在課堂中不斷推薦他們到台灣，同學們也因此陸續來台旅行或唸書，從台灣返回德國的同學都會跟Lisanne分享在台灣生活的點滴，令她聽了好羨慕。

Lisanne表示，2015年她到大陸實習一個月，她回憶起那段時光說「是個不錯的經驗」，美中不足的是當時年紀太小，無法單獨旅行，且大陸的素食也不普及，讓她下定決心要來台灣，她除了詢問朋友的意見外，自己也做了很多功課，她發現台灣有讓人驚豔的風景，最吸引她的是友善的素食環境。

Lisanne指出，她上大學後， 本想用一年時間到台灣，但後來遇到新冠肺炎爆發，使她來台的計畫延宕，直到兩個禮拜前她終於來台，她開心地直呼「想來台灣已經想了一輩子了」。來台後她對台灣多樣的素食選擇驚呆，因為德國的素食只有蔬菜或是素食肉，她忍不住驚呼「太誇張，台灣有好多素食是我沒看過的，所以接下來365天，我全部都要吃過一遍。」