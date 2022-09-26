2022年河北文化寶島行暨楊氏太極拳系列交流活動，25日圓滿落幕。（柯宗緯翻攝）

2022年河北文化寶島行暨楊氏太極拳系列交流活動，25日圓滿落幕。這次採網路直播和雲端交流方式，設河北邯鄲市、高雄市兩個網路聯線會場，兩地逾300餘名太極拳傳承人、愛好者及台灣中學生習練者等，圍繞「兩岸一家，太極同源」主題，展開太極文化交流，獻上觀看次數約100萬人。

活動當天，河北省人民政府台灣事務辦公室主任魏四海、台灣中華洪門武術聯盟秘書長劉大立、高雄市海峽兩岸太極拳交流協會理事長黃文佑及嘉賓分別線上上、線下出席活動並致辭。黃文佑指出，太極拳是中華傳統文化的集成載體，是中華民族寶貴的文化遺產，更是兩岸太極拳同道的共同財富，大家共同促進武術文化傳承，攜手促進兩岸太極拳的發展。

河北省台辦主任魏四海致詞指出，兩岸同胞要當好中華優秀文化的傳播者，兩岸文化同根，武脈同源，這是連接兩岸同胞心靈的重要紐帶，是兩岸同胞共同的精神家園，大家要盡心盡力守護好，呵護好，傳承好，讓中華文化成為彼此心靈溝通的橋樑。

現場也播放「太極文化在台灣」活動主題宣傳片，楊氏太極拳傳承人楊振河、韓清民、韓興民、武氏太極拳傳承人鐘振山、島內楊氏太極拳傳承人張乃允、鄭子太極拳傳承人邱文晉等20多名兩地太極名家及100餘名太極拳習練者，線上、線下展示了多個太極拳流派的傳統套路技法。

河北主持人透過則連線採訪楊氏太極文化推廣交流總會—屏東交流中心的負責人劉玉霞、台灣心靈運動家聯盟種子教師馬翠娟，高雄市太極拳協會理事長張乃允，向線上、線下的觀眾介紹「八法五步」。