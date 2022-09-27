消息面：

1.數位聯準會官員在談及近來全球金融市場陷入劇烈震盪時表示，抑制通膨仍是該美國央行的首要之務，暗示市場波動不會影響聯準會的升息立場。

2.克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，美國的通膨高到令人無法接受，當局應更加樍極地升息，並保持緊縮政策一段時間。

3.白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，在上周五英鎊大跌之際，美國總統拜登與其高級經濟顧問已經舉行一次會議，拜登政府將持續密切關注全球金融市場。

4.英鎊跌至歷史新低後，英國央行表示將「非常密切」關注金融市場，此番發言帶動英鎊從谷底反彈，惟該央行並未暗示會立即採取行動，英鎊反彈力道減弱，尾盤仍跌1.5%，報1.069美元。英國新政府發布大規模減稅和舉債計畫，引發市場對該國財政體質的擔憂，周一在亞洲交易時段英鎊一度大跌4.9%，報1.0327美元，創下歷史新低。City Index資深金融市場分析師Fiona Cincotta表示，如果英國央行沒有先採取緊急干預措施，就很有可能被迫在下一次的11月會議上大幅升息。

5.周一隔夜市場歐元一度跌至0.9528美元，再創20年新低。在英鎊和歐元走跌帶動下，美元指數一度觸及114.58，創下2002年5月以來新高，不過尾盤拉回到113價位。

6.隔夜美元兌日圓漲0.84%，報144.585日圓，向上周四觸及的24年高點（145.90）挺進。在上周進行20多年來首次的實質干預行動後，日本政府周一再度提出警告，稱當局已做好準備，隨時可能採取行動應對匯市的炒作行為。上周四日本政府大賣美元並買進日圓後帶動日圓反彈至140.31左右，根據東京金融界估算，日本政府在這次行動中大約砸下250億美元。

此外，離岸人民幣跌至7.1728兌一美元，創下2020年5月來新低。在岸人民幣亦跌至7.1690兌一美元，創下28個月新低。對風險敏感的澳元一度貶至0.6438美元，創下2020年5月來新低，尾盤仍大跌 1.02%。

7.周一美國公債殖利率大漲，10年期債息一度勁揚20.9個基點，漲破3.9%大關，最高觸及3.906%，創下2010年以來新高。對聯準會政策尤其敏感的美國2年期債息一度上漲13.7個基點，漲破4.3%大關，報4.351%，創下2007年以來新高。

8.周一紐約期油收跌2.03美元或2.58%，為每桶76.71美元，創下1月6日來新低。倫敦布蘭特期油收跌2.09美元或2.43%，報每桶84.06美元，創下1月14日來新低。全球經濟衰退的憂慮升高，加上全球股市大跌與美元大漲，周一原油價格盤中由升轉跌，終場創下近9個月來最低價。SKCharting.com技術分析師Sunil Kumar Dixit表示，在聯準會將繼續大幅升息的前景下，美元料將持續走高，基本面仍然不利於油價表現，就技術面而言，紐約期油可能下探位於72美元的200日移動均線支撐位，一旦跌破該支撐關卡，下一步應留意位於63美元的50個月移動均線。

9.美元大漲，以及全球央行大幅升息恐將經濟推入衰退，周一黃金等金屬商品價格下跌。紐約期金收跌22.2美元或1.3%，報每盎司1632.4美元，盤中最低跌至1628.9美元，創下2020年4月來新低。其他貴金屬方面，12月白銀跌0.43美元，收在每盎司18.48美元。10月白金跌8.60美元，收在每盎司850.10美元。12月鈀金跌21.50美元，報每盎司2049.00美元。