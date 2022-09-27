婚姻是人生大事，找到三觀相符，且對自己忠心耿耿的另一半，婚姻生活才能幸福又長久。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文指出，金牛座、巨蟹座、處女座的男人對待感情忠貞不渝，更把家庭看得比什麼都還重要，可說是好老公、好爸爸代表。

▍風險精算金牛男

說到忠誠，一定會聯想到金牛，愛家庭、愛孩子讓他們成為好老公、好爸爸的首選，但他們對另一半的忠誠並不來自於愛家，而是來自於「務實」。外遇對金牛來說實在是太累人了，若被抓包結果可能是兩頭空，更破壞了辛苦建立起來的家庭，這讓他們光想就冷汗直流，對他們來說，與其接受美女搭訕，不如回家吃老婆做的晚餐，讓自己的幸福家庭繼續運轉下去才是上策。

▍戀家DNA巨蟹男

對比金牛因為務實而專一，巨蟹就真的是因為戀家而忠誠，這無關背後利益或成本風險，而是一開始就存在於他們DNA中的天性。當巨蟹跟你一同組成家庭，他們忠誠的DNA就會開始啓動，對他們來說，莫名其妙來搭訕的女人就是破壞家庭的元凶，自然不會被對方吸引過去。不過也因為巨蟹把家庭看得如此重要，所以如果伴侶與他們鬧不愉快，會對他們造成重大打擊。

▍精神潔癖處女男

與追求完美的處女相處，過程中肯定少不了磨合、妥協，或許他們的細膩與堅持有時會造成你的困擾，像是鍋碗瓢盆沒歸位就被他們唸一頓等，但這份「難搞」，正是他們不會外遇的原因，一方面是他們對感情有嚴重潔癖，若做出外遇這種離經叛道的事，他們根本無法原諒自己，另一方面則是他們對人的信任感不高，所以很難信任除了你之外的女人。