傳統結婚習俗百百種，但這樣的習俗你聽過嗎？一名女網友上網請益，表示和單親的男友論及婚嫁，但未來公公卻提出「先到公婆房睡一晚」的要求，讓她當場聽了傻眼，但又礙於婚約不曉得該如何拒絕，貼文曝光後，眾多網友狂勸她毀約，直說這種習俗「謎片有看過，現實沒遇過」。

原PO在社團《婚姻討論區》發文表示，男友從小在單親家庭長大，七夕時突然和她求婚，原本以為兩人從此就能攜手邁向幸福的將來，不料未來公公卻突然表示，家族裡面有一個特別的傳統，「媳婦娶進門前，要在公婆房間睡一晚」。

未來公公解釋，這麼做能夠避免媳婦未來紅杏出牆，男友也說：「爸爸很正直，不用擔心」，只是簡單走個儀式而已。對此，原PO心裡還是覺得彆扭，但因為已接受訂婚，不敢隨意毀約，因此好奇發問，有沒有其他人也聽過類似的習俗？

貼文曝光後，嚇壞許多網友，眾人一面倒勸原PO三思，「見鬼了，哪來這種習俗」、「男友單親的原因找到了…」、「騙人的吧！肯定有鬼啊！」、「謎片有看過，現實沒遇過」、「真的怪事，只有聽說不能去婆家過夜」、「這是何等的侮辱，你是我女兒的話，我一定把他們家踏平」。